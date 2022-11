„Weniger und niedrigere Häuser“

So soll das neue Quartier in Herford-Elverdissen in etwa aussehen: Neben Reihen- und Doppelhäusern entstünden im noröstlichen Teil (rechts oben) Mehrfamilienhäuser. Vor allem das stößt auf Kritik. Auch der Neubau einer Sporthalle wäre vorgesehen (rechts).

Foto: Studio RW