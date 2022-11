Wenn die Großen zum Vorlesen kommen

Löhne

Die Werbung für den Vorlesetag war perfekt: Auf zwei Stellwänden wurden ganz unterschiedliche Kinderbücher vorgestellt. Und wenn sich die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Obernbeck für eine Geschichte entschieden hatten, konnten sie sich ein Ticket aus einer kleinen Tüte nehmen. Das hatte gut geklappt, so dass am Freitag schon in jeder Klasse Kinder auf ihre Überraschungsgäste warteten.

Von Andrea Berning