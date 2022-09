Wenn Straßen zu Flüssen werden

Ein Rekordsommer wie in diesem Jahr könnte Ende des Jahrhunderts Normalität sein. Wie der Erwärmung, der Dürre, dem Starkregen und heftigeren Stürmen vor Ort begegnen? Der Kreis Herford will ein sogenanntes Klimafolgeanpassungskonzept erstellen - mit zum Teil bemerkenswerten Maßnahmen.

An den Fakten führt kein Weg vorbei: In den Jahren 1971 bis 2000 gab es jeweils drei bis acht heiße Tage (30 Grad oder mehr). „Um das Jahr 2100 werden es 13 bis 18 sein, so viele wie in diesem Jahr“, sagt Dr. Mark Fleischauer vom Planungs- und Umweltforschungsbüro plan + risk consult in Dortmund.