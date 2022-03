Wenn ukrainische Kinder alleine flüchten

Viele Kinder und Jugendliche, hier ein Bild von einer Ankunft am Messegelände Hannover, fliehen in Begleitung vor dem Krieg, einige kommen jedoch alleine. Für sie werden Pflegeeltern gesucht.

Wiechers arbeitet für den Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) in Herford und ist für den Pflegekinderdienst der Kreisstadt zuständig. Sie freut sich über die riesige Hilfsbereitschaft vieler Herforder, die Geflüchteten aus dem Kriegsgebiet – und in ihrem Fall unbegleiteten Minderjährigen – bei sich zu Hause ein Obdach geben wollen. Die Aufgabe dürfe man jedoch nicht unterschätzen. In dem konkreten Fall sei ein volljähriges Mädchen mit ihrem acht Jahre alten Bruder in Herford untergekommen. „Die Angst um ihre in der Ukraine zurückgebliebenen Eltern und Verwandten ist natürlich ständig präsent.“