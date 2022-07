Wer hat in Hiddenhausen Platz für Jahresbäume?

Bürgerwälder, wie dieser kleine in Tengern, sind in der Region sehr beliebt. Häufig werden die gepflanzten Bäume mit Namens- und Sponsorenschildern versehen. Die Waldjugend möchte etwas Ähnliches auch in Hiddenhausen entstehen lassen.Bürgerwälder, wie dieser kleine in Tengern, sind in der Region sehr beliebt. Häufig werden die gepflanzten Bäume mit Namens- und Sponsorenschildern versehen. Die Waldjugend möchte etwas Ähnliches auch in Hiddenhausen entstehen lassen.

Foto: Sonja Töbing