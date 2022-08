Wer kennt das Flaggenalphabet?

Bünde

Leinenweitwurf, Flaggenalphabet, Bälle versenken, Rätselfragen oder Bierkisten-Rennen: Das Elsepatent ist ein maritimer Wettbewerb zwischen Vereinen und Gruppen am Bootshaus an der Elsestraße. Der Ausrichter dieses Vergleichswettkampfes, der am Samstag, 27. August, ab 10.30 Uhr am Bootshaus stattfindet, ist die Marinekameradschaft Bünde.