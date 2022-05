Wer überzeugt die Wählerinnen und Wähler?

Herford

Die Bürgerinnen und Bürger in Nordrhein-Westfalen haben am kommenden Sonntag, 15. Mai, die Wahl: Wer soll ihre Interessen im Düsseldorfer Landtag vertreten? Im Wahlkreis 90 Herford I bewerben sich neun Frauen und Männer um das Direktmandat. Die Redaktion hat sie in den vergangenen Wochen zu verschiedenen Themen befragt.