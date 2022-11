Wer wird Herforder Herzenswunsch-Erfüller?

Ob ein spannendes Hörbuch, warme Hausschuhe oder ein gemütlicher Schlafanzug: Die Wünsche der Senioren sind vergleichsweise bescheiden. Und doch kann man mit ihrer Erfüllung Freudensprünge der älteren Herzen auslösen. Finden sich auch in diesem Jahr wieder genügend Geschenk-Paten?

Verein sucht Geschenk-Paten für Senioren - Aktionsstart am 24. November in Volksbanken

Diese Frage und eine damit verbundene Sorge treibt Katharina Hoffmann um. „In diesen unseren Zeiten sitzt das Geld ja nicht mehr so locker. Trotzdem bin ich zuversichtlich, dass auch diesmal wieder alle Herzenswünsche erfüllt werden“, sagt die Organisatorin der Weihnachtswunsch-Aktion in Herford und Hiddenhausen. Gerade im Moment, wo alles so teuer sei, sei es umso wichtiger, dass „wir unsere Mitmenschen unterstützten und vor allem die Senioren nicht vergessen“.