Wenn an diesem Mittwoch der kalendarische Sommer endet, hat Heinrich Wulff eine Menge heißer Sommertage gezählt. 24 Mal schnellte in diesem Jahr die Temperatur in Herford auf über 30 Grad, berichtet Wulff, der seit Jahrzehnten in Herford die Wetterdaten notiert.

In seinem Garten hinterm Haus am Ortsieker Weg hat Herfords Wetterfrosch alles, um Temperatur und Niederschlag zu registrieren. Der heißeste Tag in diesem Jahr war demnach laut Wulff der 19. Juli. An diesem Tag kletterte das Thermometer in der Werrestadt auf 37,1 Grad.