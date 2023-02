Wie ein Herforder Unternehmer der Ukraine hilft

Herford

Im März fährt Wolfgang Fabisch (68) erneut ins ukrainische Lwiw (Lemberg). Es ist nicht die erste Fahrt des Geschäftsführers des Herforder Software Unternehmens B-Next seit Ausbruch des Krieges. Was sich in der Zwischenzeit verändert hat? „Ich wohne in Lwiw bei Kollegen, die in der Nähe eines alten Friedhofs leben. Der ist erweitert worden. Es gibt mehr frische Gräber.“