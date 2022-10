Herforder Bürgerinitiative schreibt offenen Brief an Ratsfraktionen

Herford

Das Teilstück der Vlothoer Straße zwischen Stuckenbergstraße und Stadtholzstraße soll Fahrradstraße bleiben. Das fordert die Bürgerinitiative Stiftberg in einem offenen Brief, der an die Ratsfraktionen adressiert ist. Zugleich spricht sich die Initiative gegen einen geplanten Kreisverkehr vor dem Königin-Mathilde-Gymnasium (KMG) im Kreuzungsbereich Stadtholzstraße/Vlothoer Straße aus.

Von Ralf Meistes