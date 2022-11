Das Sparkassengebäude an der Abteistraße in Herford. Links im Bild ist das Rathaus zu sehen. Die Herforderin Sofie Haak hat im Rahmen ihrer Masterarbeit das Gelände der heutigen Sparkasse an der Abteistraße als möglichen Standort für ein OWL-Forum in den Blick genommen.

Foto: Ralf Meistes