Wie gelingt die Verkehrswende?

Christian Bobka (CDU): Die alte Schublade öffnen, in der die große Packung „Vertrauen in unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler“ steckt und diese für die künftigen Backmischungen nutzen. Das, was im städtischen Raum bereits gut klappt und dort auch gut angenommen wird, kann nicht auf den ländlichen Raum übertragen werden. Wir können noch so viele Busverbindungen anbieten, doch macht das die Busse auch nicht schneller. Dass jemand auf dem Land nicht zwei Stunden mit dem Bus fahren möchte, kann ich verstehen! Doch es gibt in Deutschland unzählige Forschungsprojekte und kluge Köpfe, die bereits Lösungsvorschläge anbieten.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar