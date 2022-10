Wie man Kindern Demenz erklärt

Auftaktveranstaltung zu „Kidzeln“ am 3. November im Kreishaus

Enger/Kreis Herford

Wieso legt Oma den Käse in den Kleiderschrank? Und wieso erzählt Opa immer wieder dasselbe? Berechtigte Fragen, auf die Kinder eine ihnen leicht verständliche Antwort erhalten sollten. Das Projekt „Kidzeln“, das im Frühjahr im Kreis Herford an den Start geht, soll Pädagogen und interessierte Ehrenamtliche darin schulen, wie sie Kinder spielerisch an das Thema Demenz heranführen können.

Von Ruth Matthes