Wie sicher ist Herford tatsächlich?

Herford

Wie sicher lebt es sich in der Stadt Herford? Diese Frage hat die SPD-Fraktion in der jüngsten Ratssitzung gestellt. Und Polizeidirektor Andreas Brings gab zur Antwort: „Ich kann Sie beglückwünschen, in einer so sicheren Stadt zu leben.“ Dass der Eindruck manchmal auch ein anderer sein kann, belegen einige Rückmeldungen, die das WESTFALEN-BLATT erreicht hat.

Von Ralf Meistes