Insgesamt sind bislang im Kreis Herford 241 Menschen im Zusammenhang mit der Pandemie gestorben. Davon starben, laut Kreisverwaltung, 217 Personen "an Corona" und 24 "mit Corona".

Seit Donnerstag sind kreisweit 336 neue Infektionen registriert worden. 78 davon sind neue Omikron-Fälle. Damit steigt deren Gesamtzahl auf 1.387. Insgesamt sind aktuell 2.215 Personen infiziert.

Bislang haben sich im Kreis 23.792 Menschen mit dem Corona-Virus oder einer seiner Mutationen infiziert, davon gelten 21.336 als genesen. Der Inzidenzwert liegt bei 624,2.

Die aktuell infizierten Personen verteilen sich auf Bünde (331), Herford (720), Hiddenhausen (171), Löhne (384), Rödinghausen (71), Kirchlengern (165), Spenge (56), Enger (140) und Vlotho (177).

Situation in den Krankenhäusern

Derzeit werden 19 Patientinnen und Patienten wegen Covid-19 stationär in den Krankenhäusern im Kreisgebiet behandelt. Davon sind sieben Personen auf der Intensivstation, drei sind beatmungspflichtig. Insgesamt befinden sich derzeit 41 Corona-Patienten mit Wohnsitz im Kreis Herford in stationärer Behandlung, teilweise allerdings in Krankenhäusern außerhalb des Kreisgebietes.