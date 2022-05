Wilhelm Brüggemeier aus Enger ist jetzt Ehrenmitglied

Herford

Für ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement in der Landwirtschaft hat der Landwirtschaftliche Kreisverband Herford-Bielefeld am Mittwochabend bei einer Feierstunde auf Dallmann Deele in Elverdissen sechs „herausragende Persönlichkeiten“ geehrt. So verlieh der Verband seinem ehemaligen Vorsitzenden Wilhelm Brüggemeier die Ehrenmitgliedschaft.

Von Stefan Wolff