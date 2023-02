Willkommen in der „Winterscheune“ in Hiddenhausen

In Hiddenhausen geht ein neues Veranstaltungsformat an den Start: Am Sonntag, 12. Februar, feiert die „Winterscheune“ Premiere.

Nachdem sich die Konzerte im kleinen Park von Gut Hiddenhausen zu echten Besuchermagneten entwickelt haben, lädt die Gemeinde in Kooperation mit dem Verein zur Erhaltung des Parks und des Denkmalensembles zu Hiddenhausen und dem Verein des Holzhandwerksmuseums in die „Winterscheune“ ein. Dazu wird ein Gebäude des Holzhandwerksmuseums kurzerhand umfunktioniert.

„Die Idee, diese super Location in den Wintermonaten, wenn das Museum geschlossen ist, für Veranstaltungen zu nutzen, kam mir im vergangenen September, als das letzte unserer Konzerte im kleinen Park mit der Julian-Adler-Band ins Wasser gefallen ist. Damals konnten wir dank der Flexibilität der Holzhandwerker hierher ausweichen“, erzählt Anna von Consbruch.

Den Start der Reihe macht am Sonntag die Sängerin und Schauspielerin Patricia Prawit mit dem Lesekonzert „Nachtgedanken“, in dem sie sich dem Mythos der Diva Marlene Dietrich annähert. „Patricia Prawit war schon mehrfach mit Kinderveranstaltungen bei uns zu Gast. Bei ihrem letzten Besuch hat sie uns ihr Erwachsenenprogramm vorgestellt, das sich für uns sehr interessant anhörte“, erzählt Christine Zingler, Kulturbeauftragte der Gemeinde.

In einer unterhaltsamen Mischung aus Texten, Anekdoten und Musik zeichnet die Brandenburgerin nicht nur ein Bild der Stilikone, sondern lässt neben deren Liedern auch Chansons von Edith Piaf, Gilbert Bècaud und Hildegard Knef aufleben.

Am 12. Februar dreht sich in der Winterscheune alles um die Diva Marlene Dietrich. Foto: alamy stock photo

80 Sitzplätze werden für die Veranstaltung vergeben, der Eintritt beträgt zehn Euro. Karten können unter 0172/5249499 reserviert sowie zu den Öffnungszeiten des Rathauses am Infopunkt und an der Abendkasse gekauft werden. Beginn der Lesung ist um 17.30 Uhr, Einlass ab 17 Uhr.

Frieren muss in der Winterscheune niemand, denn erstens ist selbige mit Fußbodenheizung ausgestattet und es liegen zudem noch Decken bereit, zweitens sorgen die beiden Vereine für Heißgetränke und frisch gegrillte Rostbratwurst. Eine „tolle Zusammenarbeit“ freut sich Zingler.

Und Anna von Consbruch hofft auf einen Mehrwert der Kooperation: „Vielleicht entdecken auf diese Weise auch einige Veranstaltungsbesucher das Holzhandwerksmuseum für sich.“ Auch während der Winterpause des musealen Betriebs sei dies eine Möglichkeit, das Haus zu nutzen und zu beleben und dem Museumsverein zu Sichtbarkeit zu verhelfen.

Die Winterscheune findet statt im Rahmen von Kultur in der Provinz und soll im kommenden Jahr fortgesetzt werden. „Dann mit drei Veranstaltungen, die schon im Januar starten werden“, informiert Zingler. In diesem Jahr seien aufgrund des knappen Timings nur zwei möglich, „aber wir wollten unbedingt schon starten“. Bereits eine Woche später, am 19. Februar erwartet Musikliebhaber mit Klaus der Geiger & Ruki Werch das nächste Konzert in der Winterscheune.