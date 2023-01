Bürgermeister Tim Kähler im Interview über die Neubaupläne in Elverdissen, die Bahntrasse, mehr Windkraftanlagen und die Umgestaltung in der Radewig

Herford

Das OWL-Forum, das Baugebiet in Elverdissen, die Entwicklung des Zaky-Geländes an der Löhrstraße – die Stadt Herford muss in diesem Jahr wichtige Entscheidungen treffen, sagt Tim Kähler. Im Interview mit HK-Redaktionsleiter Ralf Meistes spricht der Herforder Bürgermeister auch über die Zukunft des ÖPNV und die geplante Bahntrasse durch Elverdissen.