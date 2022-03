"Wir sind eine starke Gemeinschaft"

Posaunenchor in Löhne-Mennighüffen feiert 150-jähriges Bestehen

Löhne

Der Posaunenchor Mennighüffen feiert das 150-jährige Bestehen. Am Samstag haben sich zwölf Bläserinnen und Bläser um Chorleiter Fabian Scarabis im Gemeindehaus getroffen und im Gespräch mit dieser Zeitung berichtet, warum sie im Posaunenchor Mennighüffen mitspielen – die meisten schon jahrzehntelang. Wichtigster gemeinsamer Nenner: viel Freude am Musizieren in starker Gemeinschaft.

Von Gabriela Peschke