Wir verlosen zehn bunte Rosensträuße

Levin Schwagmeier in einem Meer von Rosen: Seit August verstärkt der Sohn des Firmenchefs das Team in Herford. Der 20-Jährige hat seine Gärtnerausbildung im Juni 2021 abgeschlossen und war ein Jahr als Gärtner in einem Rosenbetrieb in Osnabrück beschäftigt.

Foto: Moritz Winde