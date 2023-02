Wir verlosen zehn bunte Tulpensträuße

„Wir bauen diese Saison 650.000 Tulpen an“, sagt Gärtnermeister Heiner Schwagmeier. Mit Sohn Levin ist bereits die vierte Generation im Betrieb tätig, der in der Straße Am Knie zu Hause ist. Dort stehen nicht nur die Gewächshäuser, sondern hier findet auch der Direktverkauf im Hofladen statt.

Aufgrund der hohen Energiepreise werden die Tulpen erstmals mit zwei bis drei Grad geringeren Temperaturen kultiviert. „Tulpen sind damit bei Weitem nicht so energieintensiv wie Rosen.“ Am Markt sei die Königin unter den Schnittblumen momentan knapp, weil in Deutschland und Holland etwa die Hälfte der Anbaufläche still liege.

Daher kommen derzeit um die 90 Prozent der Rosen aus Afrika oder Südamerika, was lange Transportwege mit sich bringt und mit Nachhaltigkeit wenig zu tun hat. „Rosen von uns gibt es deshalb auch erst wieder ab April. Daher empfehlen wir unseren Kunden saisonale Blumen, also Tulpen, zu verschenken“, sagt Heiner Schwagmeier.

