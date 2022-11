In der CDU in Herford haben zuletzt Fraktion und Stadtverband mehr miteinander gestritten als mit dem politischen Gegner. In dieser Phase hat sich Jörg Haferkorn dazu entschlossen, den Vorsitz im Stadtverband zu übernehmen. Ende September ist er mit breiter Mehrheit gewählt worden. Mit HK-Redaktionsleiter Ralf Meistes hat Jörg Haferkorn darüber gesprochen, was aus seiner Sicht geschehen muss, damit die CDU bei der Kommunalwahl 2025 deutlich besser abschneidet als zuletzt.

Herr Haferkorn, Ihr Vorgänger, Thomas Beck, hat in seiner letzten Rede als Stadtverbandsvorsitzender schon deutlich gemacht, dass er von der Ratsfraktion nicht immer die Unterstützung erhalten hat, die er sich gewünscht hat. Hat Sie das nicht abgeschreckt?

Haferkorn: Nein. Ich finde, dass Thomas Beck einen sehr guten Job als Stadtverbandsvorsitzender gemacht hat. Richtig ist auch, dass es für ihn nicht immer ganz einfach war. Aber die Voraussetzungen sind jetzt andere.



Warum?

Haferkorn: Weil die Zusammenstellung des Teams im Stadtverband anders ist. Das war für mich auch eine der Bedingungen, weshalb ich am Ende gesagt habe, ich mache es. Sie benötigen starke Leute an Ihrer Seite, wenn sie etwas bewegen wollen. Die habe ich.



Aber der jüngste Rücktritt von Oliver Galling als Vorsitzender der CDU-Ortsunion Elverdissen zeigt, dass der Streit weitergeht.

Haferkorn: Wir sind jetzt erst seit fünf Wochen mit einem neuen Team dabei. Wir werden uns als Stadtverband auch nicht in die inneren Angelegenheiten der Ortsunionen einmischen.



Aber zwei der Unterzeichner, die auf die Abwahl Gallings gedrungen haben, gehören auch dem engeren Zirkel des Stadtverbands an.

Haferkorn: Wie gesagt, für mich ist das eine interne Angelegenheit der Ortsunion Elverdissen. Mehr kann und will ich nicht dazu sagen.



Gab es noch eine andere Motivation bei Ihnen, den Vorsitz im Stadtverband zu übernehmen? Haferkorn: Mir ist bewusst, dass die Situation nicht einfach ist. Ich will aber nicht zurück, sondern nach vorne schauen. Ich stelle mich der Verantwortung. Dazu gehört auch, dass wir unterschiedliche Positionen nicht nur austauschen, sondern auch aushalten. Wir wollen als Team die inhaltliche Wahrnehmung der CDU in Herford stärken.



Was fehlt Ihnen?

Haferkorn: Es gibt Themen, die zum Markenkern der CDU gehören. Die müssen wir wieder mehr ins Schaufenster stellen.