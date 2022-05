Wissen und Tipps im Gepäck

Löhne

Am vergangenen Wochenende sind bundesweit die Maibäume aufgestellt worden – ein Zeichen des wiederkehrenden Frühlings. Passend dazu läuten der Löhner Heimatverein und das Heimatmuseum die Draußen-Saison mit einem Gartenflohmakt am Heimatmuseum auf dem Bischofshagen ein. Am Samstag, 7. Mai, in der Zeit von 10 bis 14 Uhr bieten 40 Standbetreiber Dekoratives und Praktisches fürs grüne Idyll an.

Von Lydia Böhne