Wochenmarkt Herford: Händler sehen Existenz gefährdet

Massive Kritik an Weihnachtsmarkt-Plänen des Bürgermeisters - Brief an Ratsmitglieder

„Wir Wochenmarkthändler als Betroffene möchten Ihnen hiermit unsere Ansichten und Sorgen zu diesem Beschluss darlegen. Eine Bespielung des Rathausplatzes mit dem Weihnachtslicht und eine Erhöhung der Veranstaltungszahl auf dem Rathausplatz gefährdet den Wochenmarkt in seiner Existenz. Wir lehnen die Vorlagen entschieden ab“, heißt es in dem Brief, der an alle Ratsmitglieder adressiert ist. Die Politik soll am 3. Februar auf Initiative von Bürgermeister Tim Kähler den Weg frei für ein neues Konzept des Hüttenzaubers machen.