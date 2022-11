Wohnhausbrand in Herford: Familie steht vor dem Nichts

„Und dann hat er mir gesagt, dass mein Haus in Flammen steht“

Herford/Bielefeld

Es sollte die Familienzusammenführung kurz vor Weihnachten werden. Eine neunköpfige Familie mehrerer Generationen wollte am ersten Dezembertag in das frisch renovierte Wohnhaus am Otternbuschweg einziehen. Doch ein zerstörerisches Feuer vernichtete rund eine Woche vor dem Einzug diese Pläne.

Von Christian Müller