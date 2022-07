Wohnungsbau kommt in Herford nur langsam voran

Fast 4000 Wohnungen sollen in Herford im Jahr 2039 fehlen. Das besagt zumindest eine Studie, die der Kreis Herford vor zwei Jahren veröffentlicht hatte. Und geht es mit dem Wohnungsbau so weiter wie bisher, wird die drohende Wohnungslücke wohl nicht annähernd geschlossen werden können.

Nach aktuellen Zahlen des Landes hat sich in Herford der Wohnungsbestand seit dem Jahr 2010 gerade einmal um gut 1500 auf knapp 34.000 erhöht (plus 4,8 Prozent). Zuletzt hatte vor allem der Bestand an Ein-Zimmer-Apartments zugenommen: Ihre Zahl war im vergangenen Jahr um fast 50 Prozent auf knapp 900 gestiegen – was dem Bau von 360 Studenten-Wohnungen auf dem Bildungscampus geschuldet ist. Rechnet man diesen Sondereffekt heraus, wird deutlich, wie groß der Nachholbedarf ist.