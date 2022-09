Zahl der Corona-Infizierten im Kreis Herford rückläufig

Einen weiteren Rückgang der Corona-Zahlen hat der Kreis Herford in seinem wöchentlichen Update am Donnerstag (15. September) gemeldet. Demnach sind kreisweit aktuell 1314 infizierte Personen registriert. Vor einer Woche waren es noch 2082 gewesen.

808 Corona-Fälle kamen in den vergangenen sieben Tagen neu hinzu (Vorwoche: 912). Der gemeldete Inzidenzwert lag am Donnerstag bei 275,8 (Vorwoche: 315,3).

Die aktuell infizierten Personen verteilen sich auf Herford (349), Hiddenhausen (129), Bünde (197), Kirchlengern (78), Rödinghausen (47), Enger (94), Spenge (62), Vlotho (74) und Löhne (284).

Weitere Todesfälle wurden nicht registriert. Insgesamt gab es im Kreis Herford bislang 356 Verstorbene, bei denen zum Zeitpunkt des Todes eine Corona-Infektion vorlag.

Situation in den Krankenhäusern

Derzeit werden 17 Patientinnen und Patienten mit einer Covid-19-Infektion stationär in den Krankenhäusern im Kreisgebiet behandelt (Vorwoche: 22). Zwei Personen müssen dabei intensivmedizinisch versorgt werden, eine Person ist beatmungspflichtig. Insgesamt befinden sich derzeit 32 Corona-Patienten mit Wohnsitz im Kreis Herford in stationärer Behandlung, teilweise allerdings in Krankenhäusern außerhalb des Kreisgebietes (Vorwoche: 28).