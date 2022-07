Zahl der Corona-Toten im Kreis Herford steigt auf 341

Bei den beiden Todesfälle handelt es sich um eine 65-jährige Frau und um einen 69-jährigen Mann. Insgesamt gibt es damit im Kreis Herford nun 341 Verstorbene, bei denen zum Zeitpunkt des Todes eine Corona-Infektion vorlag.

1800 neue Corona-Fälle sind seit vergangenem Donnerstag registriert worden. Aktuell gelten kreisweit 4677 Personen als infiziert (Vorwoche: 3477). Sie verteilen sich auf Herford (1048), Hiddenhausen (385), Bünde (895), Kirchlengern (289), Rödinghausen (186), Enger (333), Spenge (275), Vlotho (334) und Löhne (932).

35 Corona-Patienten stationär in Behandlung

Insgesamt sind seit Ausbruch der Pandemie kreisweit 95.232 Corona-Infektionen bekannt geworden. In 90.214 Fällen gelten die betroffenen Personen dabei als genesen. Der aktuell gemeldete Inzidenzwert liegt bei 625,0 (Vorwoche: 736,6).

In den Krankenhäusern des Kreisgebietes werden derzeit 35 Patientinnen und Patienten mit einer Covid-19-Infektion stationär behandelt (Vorwoche: 32). Vier von ihnen müssen intensivmedizinisch versorgt und drei zusätzlich beatmet werden. Insgesamt befinden sich derzeit 64 Corona-Patienten mit Wohnsitz im Kreis Herford in stationärer Behandlung, teilweise allerdings in Krankenhäusern außerhalb des Kreisgebietes.

Insgesamt sind seit Ausbruch der Pandemie kreisweit 95.232 Corona-Infektionen bekannt geworden. In 90.214 Fällen gelten die betroffenen Personen dabei als genesen. Der aktuell gemeldete Inzidenzwert liegt bei 625,0 (Vorwoche: 736,6).

Im Kreis Herford wurden bislang 531.265 Impfungen durchgeführt. Darunter fallen 178.886 Erstimpfungen, 183.148 Zweitimpfungen sowie 144.240 erste und 24.991 zweite Auffrischungsimpfungen.

Impftermine im Juli

In den beiden zentralen Impfstellen im ehemaligen Impfzentrum in Enger und am Augustinerplatz 4 in Herford wird auch in den nächsten Wochen weiter geimpft: Während die Impfstelle in Enger am 13. und am 20. Juli von 14 bis 18 Uhr geöffnet hat, bietet die Impfstelle in Herford am Freitag, 8. Juli, von 14 bis 18 Uhr, sowie am Samstag, 16. Juli, von 10 bis 14 Uhr Impfungen an.

Fast immer werden in beiden Impfstellen sowohl alle 5 bis 11-Jährigen als auch alle Personen ab 12 Jahren geimpft. Eine Ausnahme bilden die Samstage in der Impfstelle in Herford: Hier werden alle Personen ab 12 Jahren geimpft. Es stehen sowohl die beiden mRNA-Impfstoffe BioNTech und Moderna als auch der Impfstoff der Firma Novavax (ab 18 Jahren) zur Verfügung.

Die Betriebszeiten sowie der Link zur Terminvereinbarung sind unter www.kreis-herford.de/Impfstellen zu finden. Eine Impfung ohne Terminvereinbarung ist möglich – in diesem Fall sollte jedoch bitte beachtet werden, dass es zu Wartezeiten kommen kann.