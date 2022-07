Zahl der Corona-Toten steigt im Kreis Herford auf 343

Bei den Todesfällen handelt es sich um eine 86-jährige Frau und einen 79-jährigen Mann. Insgesamt gibt es im Kreis Herford damit nun 343 Verstorbene, bei denen zum Zeitpunkt des Todes eine Corona-Infektion vorlag.

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden derzeit 53 Patientinnen und Patienten (davon 38 im Klinikum) mit einer Covid-19-Infektion stationär behandelt (vor einer Woche waren es 35). Vier Personen (davon zwei im Klinikum) müssen intensivmedizinisch versorgt werden. Insgesamt befinden sich derzeit 89 Corona-Patienten mit Wohnsitz im Kreis Herford in stationärer Behandlung, teilweise allerdings in Krankenhäusern außerhalb des Kreisgebietes (vor einer Woche waren es 64).

Die diesjährige Sommerwelle treffe die Krankenhäuser „in teilweise erheblichem Umfang“, teilen das Klinikum Herford und die Mühlenkreiskliniken als gemeinsamer Medizincampus OWL mit. Die Corona-Variante BA.5 zeige weiterhin deutlich zunehmende Patientenfälle mit hohem Isolierungsbedarf – und eben auch hohen Krankheitsausfällen beim Personal. Zeitgleich seien, bedingt durch die Urlaubszeit, eine Vielzahl von Beschäftigten im dringend benötigten Urlaub und könnten auch nur vereinzelt zurückkehren. Für das Klinikum bedeutet das konkret: 600 der 2100 Mitarbeitenden sind abwesend, davon sind etwa 250 krank oder in Quarantäne.

Krankenhäuser in Sorge

„Unsere Mitarbeitenden haben in den zwei Corona-Jahren unter sehr strengen und belastenden Hygienemaßnahmen Herausragendes geleistet. Bis heute arbeiten sie in den Patientenbereichen mit FFP2-Schutz“, sagen der Vorstandssprecher des Klinikums, Peter Hutmacher, und Vorständin Dr. Maren Thäter. Um die Mitarbeitenden der Krankenhäuser bestmöglich zu schützen, richten die Klinikchefs eine dringende Bitte an die Bevölkerung: „Halten Sie sich bitte im Alltag weiterhin an grundlegende Hygienemaßnahmen. Tragen Sie Masken und lassen Sie sich impfen!“

Seit letztem Donnerstag sind im Kreis Herford 1900 neue Corona-Fälle bekannt geworden (in der Vorwoche waren es 1800 neue Fälle). Aktuell sind kreisweit 3379 infizierte Personen registriert (Vorwoche: 4677). Sie verteilen sich auf Herford (868), Hiddenhausen (251), Bünde (601), Kirchlengern (248), Rödinghausen (114), Enger (237), Spenge (188), Vlotho (256) und Löhne (616).

Insgesamt sind kreisweit seit Ausbruch der Pandemie bislang 97.132 Corona-Infektionen bekannt geworden. In 93.410 Fällen gelten die betroffenen Personen als genesen. Der gemeldete Inzidenzwert lag am Donnerstag bei 668,1 (Vorwoche: 625,0).

Im Kreis Herford wurden bislang 531.956 Impfungen durchgeführt. Darunter fallen 178.893 Erstimpfungen, 183.177 Zweitimpfungen sowie 144.316 erste und 25.570 zweite Auffrischungsimpfungen. Weitere Impftermine gibt es in der ehemaligen Impfstelle in Enger am 20. Juli von 14 bis 18 Uhr. In Herford ist die Impfstelle am Augustinerplatz 4 am Samstag, 16. Juli, von 10 bis 14 Uhr sowie am Freitag, 22. Juli, von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Geimpft werden alle 5- bis 11-Jährigen und auch alle Personen ab 12 Jahren. Eine Ausnahme bilden die Samstage in der Impfstelle in Herford: Hier werden nur alle Personen ab 12 Jahren geimpft. Es stehen sowohl die beiden mRNA-Impfstoffe BioNTech und Moderna als auch der Impfstoff der Firma Novavax (ab 18 Jahren) zur Verfügung.

Eine Impfung ohne Termin ist möglich – in diesem Fall sollte jedoch bitte beachtet werden, dass es zu Wartezeiten kommen kann.