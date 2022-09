Zoff in Herforder CDU-Fraktion geht weiter

Herford

So aufgeheizt war die Stimmung vor einer Mitgliederversammlung wohl noch nie: Wenn am Donnerstagabend der Herforder CDU-Stadtverband zusammenkommt, dürfte der Zoff innerhalb der Fraktion das Hauptthema sein. Die beiden Ratsfrauen Susanne Büttner und Michèle Saskia Pohle legen derweil in der verbalen Auseinandersettzung mit dem Vorstand nach.

Von Moritz Winde