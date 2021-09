Zoll-Razzia in der Bünder City

Bünde

Was war da am Mittwoch in der Bünder Innenstadt los? Zur Mittagszeit rollen mehrere Fahrzeuge des Zolls vor einem Gastro-Betrieb in der Fußgängerzone der Bahnhofstraße an, Mitarbeiter der Behörde stürmen in das Gebäude. „Das war ein ganz schöner Auflauf“, schildert ein Augenzeuge dem WESTFALEN-BLATT

Von Daniel Salmon