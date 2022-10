Zufluchtsort Herford

Zentrale Flüchtlingsunterkunft an der Saarstraße gewährt seltenen Einblick

Herford

Im Aufenthaltsraum, zwischen Billardtisch und Kiosk, zeigen aus Georgien geflüchtete Frauen spontan Tänze aus ihrer Heimat, auf der kleinen Bühne gegenüber wird anschließend eine Band mit Musikern aus dem Iran spielen, in der Turnhalle springen Kinder aus Syrien auf einer Hüpfburg. Die ZUE an der Saarstraße ist Herfords internationalster Ort. Am Samstag gewährte er Außenstehenden einen seltenen Einblick.

Von Bernd Bexte