Zur Landpartie auf die Hiddenhauser „Museumsmeile“

Am Tag des offenen Denkmals gibt es an fünf Orten volles Programm

Hiddenhausen

Zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag ist auf Hiddenhausens „Museumsmeile “zwischen Gut Bustedt, Museumsschule und Gut Hiddenhausen wieder richtig was los. Nach einer coronabedingten Pause 2020 und einer eilig organisierten Veranstaltung im vergangenen Jahr gibt es am 11. September an fünf Orten volles Programm.

Von Bernd Bexte