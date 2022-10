Zwei 40-Tonner mit warmer Kleidung fahren in Richtung Ukraine

Enger

Decken, Winterkleidung und -schuhe werden in große Holzkisten verladen, die von den ehrenamtlichen Helfern fest verschlossen werden. Viele Menschen sind dem Aufruf der Familie Ebmeyer gefolgt, haben Hilfsgüter für die Aktion „Enger-Siret“ zum Transport in die Ukraine gesammelt und diese am Samstag zur Sammelstelle in einer Lagerhalle der CLP Trading GmbH im Bustedter Weg gebracht.

Von Daniela Dembert