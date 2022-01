Zwei Brüder auf dem Weg zum Superstar

Damit stellt Ostwestfalen zwei der fünf Kandidatinnen und Kandidaten, die nun in der zweiten Runde von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS), dem sogenannten Auslands-Recall, dabei sein werden.

Leider – aus ostwestfälischer Sicht - nicht geschafft hat es Roberto Barka. Der junge Haller, der mit Schwester und Schwager, Suzan und David Odonkor, sogar TV-Prominenz schon in der Familie hat, ist bei DSDS ausgeschieden. Offenbar war die mit Florian Silbereisen, Ilse DeLange und Toby Gad neu besetzte DSDS-Jury von Barkas selbst geschriebenen Partysong "Tanz zu dem Beat" nicht vollständig überzeugt.

Gianni und Harry Marcello Laffontien entstammen einer Artistenfamilie des Zirkus Atlas in Hiddenhausen. Gianni war schon vor zehn Jahren bei DSDS Kids dabei. Er sang am Samstag Paul Ankas "Put your hand on my shoulder". Harry Marcello war mit "Higher & higher" von Jackie Wilson erfolgreich.

Die Goldene CD, mit der ein Jurymitglied einen DSDS-Kandidaten direkt in den Auslands-Recall geschickt werden kann, erhielt in der ersten Runde Abigail Nova Campos von Florian Silbereisen. Die 17-Jährige kommt aus Leipzig und singt in einem Gospel-Chor (Golden Voices of Gospel). Am Samstag überzeugte sie nicht nur Silbereisen mit "Anyone von Demi Lovato".

Toby Gad (links), Ilse DeLange und Florian Silbereisen sind die neue DSDS-Jury. Foto: Matthias Bein/dpa

Die neue DSDS-Staffel ist die 19. und die erste ohne Chefjuror Dieter Bohlen. Mit 2,65 Millionen Zuschauern - 9,0 Prozent Marktanteil – hat sie vermutlich nicht die Erwartungen von RTL erfüllt. Der ZDF-Krimi „Friesland - Unter der Oberfläche“ mit Sophie Dal und Maxim Mehmet lockte zur gleichen Zeit 7,61 Millionen vor den Bildschirm, ein Marktanteil von 25,3 Prozent.

Auch die Konkurrenz bei RTL selbst, das Dschungelcamp, erreichte direkt nach DSDS mehr Zuschauer. Im Schnitt verfolgten ab 22.30 Uhr 4,05 Millionen (20,4 Prozent) die zweite Ausgabe von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“. Tags zuvor hatten etwa 4,6 Millionen die erste Ausgabe mit dem Einzug der Promis verfolgt.

