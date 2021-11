Zwei weitere Ungeimpfte sterben an Covid-19

Erneut ist die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie im Kreis Herford gestiegen. Eine 86-jährige Frau aus Herford und ein 51-jähriger Mann aus Bünde sind laut Kreisverwaltung an Covid-19 gestorben. Beide waren ungeimpft.

So verteilen sich gegenwärtig 574 akute Coronainfektionen auf das Kreisgebiet.

Damit sind bisher insgesamt 197 Menschen im Kreis Herford verstorben – wie der Kreis mitteilt, starben davon 175 Personen "an" Corona und 22 "mit" Corona.

Seit Dienstag sind kreisweit 34 neue Corona-Fälle hinzugekommen. Aktuell sind 574 Personen infiziert. Insgesamt haben sich kreisweit bislang 14.237 Menschen infiziert. Davon gelten 13.466 als genesen.

Inzidenzwert sinkt deutlich

Der Inzidenzwert liegt bei 134,9. Damit sinkt der Wert, der angibt, wie viele Menschen sich in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner mit dem Virus infiziert haben, deutlich um 5,2 Punkte gegenüber dem Vortag.

Generell sind die Infektionszahlen im Laufe der vergangenen Woche im Kreis Herford aber weiter gestiegen. So lag der Inzidenzwert am 26. Oktober noch bei 93,8. Die Zahl der Menschen in Quarantäne ist seitdem ebenfalls gestiegen – von 641 auf 987. Darunter befinden sich 413 Kontaktpersonen.

Wie die Kreisverwaltung weiter mitteilt, zeige sich "ein deutliches Gefälle zwischen älteren und jüngeren Personen" bei den Neuinfektionen. So machen die unter 30-Jährigen insgesamt die Hälfte aller Neu-Infektionen der vergangenen Woche aus. Bei den 30- bis 39-Jährigen sind es 17 Prozent, bei den 40- bis 49-Jährigen und den 50- bis 59-Jährigen jeweils nur noch 10 Prozent. Die 60- bis 69-Jährigen machten 6,5 Prozent der Neuinfektionen aus, während Infektionen bei den über 70-Jährigen nur noch vereinzelt aufgetreten sind.

Situation in den Krankenhäusern

Die aktuell infizierten Personen verteilen sich auf Bünde (61), Herford (192), Hiddenhausen (55), Löhne (98), Rödinghausen (15), Kirchlengern (53), Spenge (45), Enger (36) und Vlotho (19).

Derzeit werden 31 Patientinnen und Patienten wegen Covid-19 stationär in den Krankenhäusern im Kreisgebiet behandelt, davon werden fünf Personen intensivmedizinisch behandelt. Zwei sind beatmungspflichtig.

Insgesamt befinden sich derzeit 28 Corona-Patienten mit Wohnsitz im Kreis Herford in stationärer Behandlung, teilweise allerdings in Krankenhäusern außerhalb des Kreisgebietes.



Impfzahlen aus dem Kreis Herford

Im Kreis Herford wurden bislang (Stand: 1. November) 324.841 Impfungen verabreicht. Darunter fallen 154.497 Erstimpfungen, 164.269 Zweitimpfungen sowie 6.075 Boosterimpfungen.

Der größte Anteil der Impfungen – nämlich 54,7 Prozent – liegt bei den 18- bis 59-Jährigen. Hier wurden 177.873 Impfungen verabreicht. Darunter fallen 82.640 Erstimpfungen, 93.218 Zweitimpfungen und 2.015 Boosterimpfungen.

Die über 60-Jährigen machen einen Anteil von 41,25 Prozent aus. In dieser Altersgruppe wurden 133.863 Impfungen verabreicht. Darunter fallen 65.172 Erstimpfungen, 64.661 Zweitimpfungen und 4.030 Boosterimpfungen.

Mit rund 4 Prozent machen die 12- bis 17-Jährigen den geringsten Anteil aus. Hier wurden 13.105 Impfungen verabreicht. Darunter fallen 6.685 Erstimpfungen, 6.390 Zweitimpfungen und 30 Boosterimpfungen.