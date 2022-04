Im Kreis Höxter ist ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zu beklagen. Eine 80-jährige Person aus dem Beverunger Stadtgebiet ist gestorben. Es ist der 196 Einwohner des Kreises Höxter seit Beginn der Pandemie in Deutschland im März 2020.

Eine Mitarbeiterin hält ein Abstrichstäbchen für die Durchführung eines Corona-Tests: Im Kreis Höxter gelten am Samstag 2460 Bürger als infiziert.

Auch im Kreis Höxter sinken die Werte in Coronapandemie aber weiter. Der 7-Tages-Inzidenzwert wird vom Robert-Koch-Institut für den Kreis Höxter am Samstag mit 1104 angegeben. Am Freitag hatte der Wert bei 1185 gelegen.

Bei 32.483 Einwohnern des Kreises Höxter ist das Virus in den vergangenen gut zwei Jahren bereits nachgewiesen worden. Derzeit gelten 2460 als aktiv infiziert. Das sind 367 weniger als noch am Freitag.

Den höchsten Inzidenzwert gibt es derzeit in Marienmünster (1774). Die meisten Infizierten hat die Kreisstadt Höxter mit 578 Personen.

Folgende Werte gibt es aus den einzelnen Kommunen:

Bad Driburg: Inzidenz 979; aktiv Infizierte: 303 (-67); Verstorbene: 18.

Beverungen: Inzidenz 1102; aktiv Infizierte: 232 (-26); Verstorbene: 19 (+1).

Borgentreich: Inzidenz 1270; aktiv Infizierte: 167 (-37); Verstorbene: 24.

Brakel: Inzidenz 1017; aktiv Infizierte: 297 (-55); Verstorbene: 27.

Höxter: Inzidenz 1322; aktiv Infizierte: 578 (-85); Verstorbene: 31.

Marienmünster: Inzidenz 1103; aktiv Infizierte: 130 (+11); Verstorbene: 1.

Nieheim: Inzidenz 1062; aktiv Infizierte: 123 (-23); Verstorbene: 8.

Steinheim: Inzidenz 737; aktiv Infizierte: 151 (-12); Verstorbene: 28.

Warburg: Inzidenz 894; aktivt Infizierte: 351 (-65); Verstorbene: 24.

Willebadessen: Inzidenz 932; aktiv Infizierte: 128 (-8); Verstorbene: 16.

