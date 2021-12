1000 Euro Schaden in Eissen

Nach einer Unfall in Willebadessen-Eissen, bei dem ein Schaden von rund 1000 Euro entstanden ist, sucht die Polizei den Verursacher.

Ein blauer Opel Astra war am Dienstag, 30. November, von 18 bis 23 Uhr auf dem Parkplatz eines Hofes an der Straße Zum Südholz abgestellt worden, schildert die Polizei in einer Pressemitteilung.

Als der Besitzer zurückkehrte, entdeckte er einen Schaden am hinteren linken Kotflügel. Der Verursacher verließ die Unfallstelle, ohne eine Schadenregulierung zu veranlassen. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise entgegen unter Telefon 05271/9620.