Inzidenz im Kreis Höxter steigt am Mittwoch auf 317

Kreis Höxter

Die Sieben-Tages-Inzidenz ist am Mittwoch im Kreis Höxter von 307 auf 317 gestiegen. In den zehn Städten sind insgesamt 113 neue Corona-Fälle gemeldet worden – die meisten in den Gemeinden Brakel (19), Bad Driburg (18) und Warburg (17).

Von Dennis Pape