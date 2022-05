1200 Jahre Kloster Corvey: Kunstfest zum Jubiläum

1200 Jahre Corvey. Das Gründungsjubiläum des Klosters steht natürlich im Mittelpunkt von Via Nova. „Die Seele des Kunstfestes wird anlässlich des Jahrestags in besonderer Weise sichtbar“, sagte Viktor Herzog von Ratibor am Donnerstag bei der Vorstellung des Programms.

In Corvey stellen Brigitte Labs-Ehlert (Künstlerische Leitung) und Hausherr Viktor Herzog von Ratibor das Programm vom Via Nova Kunstfest Corvey 2022 vor.

Vom 26. August bis zum 25. September – dem Tag des Festaktes zu 1200 Jahre Corvey – werden sich unter der künstlerischen Leitung von Brigitte Labs-Ehlert an drei Wochenenden 124 Künstlerinnen und Künstler mit dem Motto „Fortuna: Was ist Glück?“ beschäftigen. Diese Frage hätten sich im 9. Jahrhundert auch die Mönche im Corveyer Skriptorium gestellt, so Labs-Ehlert. Drei Texte aus der Gründungszeit hat die Germanistin für das Festival ausgesucht und mit Werken vom Barock bis in die heutige Gegenwart verbunden.