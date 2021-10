16-Jährige wollte Amokfahrt stoppen

Eine damals 16-Jährige aus Volkmarsen zeigte bei den schrecklichen Ereignissen vor mehr als einem Jahr große Zivilcourage. Sie versuchte, den Fahrer zu stoppen und hat sich auch um die verletzten Menschen gekümmert. Für ihre „heldenhafte Tat“ ist die junge Frau nun für den XY-Preis 2021 vorgeschlagen worden.

Zeugen überwältigen den Fahrer

Er steht unter der Schirmherrschaft des Bundesinnenministers und ehrt Personen mit Zivilcourage, die Verbrechen verhindern oder zu ihrer Aufklärung beitragen. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert und wird auf drei Preisträger aufgeteilt. Der ZDF-Filmbeitrag soll in der XY-Sendung am 17. November ausgestrahlt werden.

Es sind schockierende Bilder, die sich nach der Amokfahrt in den Rosenmontagsumzug in Volkmarsen tief in das Gedächtnis vieler Menschen eingebrannt haben: Am 24. Februar 2020 umfährt gegen 14.40 Uhr ein silberner Mercedes-Kombi die Absperrung des Rosenmontagsumzuges und fährt zwischen Steinweg und örtlichem Rewe-Markt beschleunigend in die Menschenmenge.

Der Fahrer des Fahrzeugs ist der 29-jährige Maurice P., der noch vor Ort von Zeugen überwältigt und anschließend von der Polizei festgenommen wird. P. stammt aus Volkmarsen. Unter den Verletzten, die durch die Tat körperliche und seelische Schäden davontrugen, sind auch etliche Karnevalisten aus Warburg.

Bei den Dreharbeiten zu der Amokfahrt in Fürstenfeldbruck war das Mädchen, das für den Zivilcourage-Preis vorgeschlagen wurde, dabei, als die entscheidenden Szenen gefilmt wurden.

Veranstaltung mit Innenminister

Sie soll damals die Tür des ins Stocken geratenen Tatfahrzeugs aufgerissen und dann versucht haben, den Zündschlüssel abzuziehen. Damit stoppte sie offenbar die Versuche des Amokfahrers, den Wagen erneut zu starten. Der Amokfahrer soll versucht haben, das Mädchen von ihrem Vorhaben abzuhalten. Daraufhin entstand ein Handgemenge. Zuschauer des Umzuges schlugen dem Fahrer mehrfach so heftig ins Gesicht, dass dieser Prellungen und Schwellungen hatte.

Dieses Detail war auch Thema im laufenden Prozess vor dem Landgericht Kassel, bei dem auch die damals 16-Jährige aussagte. Dass der Täter noch immer zu den Motiven der Amokfahrt schweigt und kaum mit seinem Anwalt und der mit einem Gutachten beauftragten Psychologin kooperiert hat, belastet bis heute Opfer und Angehörige.

„Offensichtlich wurde die junge Frau aus dem Umkreis in Volkmarsen für den XY-Preis vorgeschlagen“, sagt Margit Preiss von der Agentur Presse-Partner Preiss auf Anfrage des WESTFALEN-BLATTES. Die Agentur betreut XY seit 25 Jahren.

„XY zeigt bis zur XY-Preisverleihung in fast jeder Sendung Menschen, die Zivilcourage gezeigt haben. Eine Jury entscheidet dann, wer aus den vielen eingegangenen Vorschlägen die XY-Preis-Kandidaten 2021 sind“, erläutert die Sprecherin. Dazu gebe es eine Veranstaltung mit dem Bundesinnenminister, über die dann kurz nach der Verleihung auch die Medien informiert würden, erklärt Margit Preiss.