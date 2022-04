Bürgerinitiative Lebenswertes Bördeland und Diemeltal nimmt Anmeldungen an

Borgentreich

In den vergangenen zwei Jahren ist der beliebte Borgentreicher Pflanzenflohmarkt aufgrund der Pandemie ausgefallen. Jetzt freut sich die Bürgerinitiative, am Samstag, 23. April, wieder einen Pflanzenflohmarkt in Borgentreich anbieten zu können.