2000 Schüler bilden Menschenkette

Kundgebung gegen den Ukraine-Krieg im Schulzentrum in Höxter

Höxter

Höxters Schülerinnen und Schüler haben ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine gesetzt. 2000 Kinder und Jugendliche gedachten bei einer eindrucksvollen Menschenkette im Schulzentrum am Bielenberg am Mittwochmorgen der vielen unschuldigen Kriegsopfer.

Von Michael Robrecht