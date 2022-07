250 Besucher beim Festhochamt in Natzungen

Ein Fest der Dorfgemeinschaft sollte das „Heimatfest“ sein. Und dies ist den Natzunger Vereinen auch gelungen. Am vergangenen Wochenende feierte das Dorf in ihrem Jahr ohne Schützenfest stattdessen unter großem Einsatz aller Vereine auf dem ehemaligen Sportplatz an der Gemeindehalle.

Heimatfest lockt viele Besucher in der Schützenfest-freien Zeit an

Bereits am Vorabend marschierte der Natzunger Spielmannszug mit flotten Märschen durch die Straßen, um den Vereinsvorsitzenden und Vikar John Paul Thaikkadan ein Ständchen zu bringen. Anschließend war das Dorf an der Gemeindehalle zum Dämmerschoppen mit Getränken und Grillwurst eingeladen.

Der Sonntag begann morgens mit dem Festhochamt am Sportlerheim. Ortsvorsteher Benedikt Dierkes begrüßte hierzu alle Gäste herzlich und dankte den Vereinen für ihr großes Engagement. Bei der von Vikar John Paul Thaikkadan zelebrierten heiligen Messe war eine große Schar von 250 Gläubigen zugegen. Dabei wurde er vom Musikverein Körbecke und dem Gesangverein „Concordia“ musikalisch unterstützt. Am Nachmittag war es dann wieder der Spielmannszug, der ein wenig zur Unterhaltung aufspielte.

Im Vorfeld der Veranstaltung wurde bei den Treffen des Ortschaftsbeirates unter den Vereinen des Dorfes die für das Fest notwendigen Arbeiten aufgeteilt. Insbesondere die jeweiligen Vorstände haben sich dafür richtig ins Zeug gelegt. So waren am Sonntag auf dem Bolzplatz unterhalb des Sportlerheims Sitzgarnituren für die Gäste aus Natzungen, Drankhausen und Umgebung aufgestellt.

Im Bastelzelt uf dem Natzunger Heimatfest erstellten die Kinder schöne Dinge, die sie anschließend mit nach Hause nehmen konnten. Foto: August Wilhelms

Für das leibliche Wohl standen Getränke, Würstchen, Pommes im Angebot und wichtig war vor allem das reichhaltige Kuchenbüffet mit zahlreichen selbstgebackenen Torten. Auch die vereinseigenen „Eisverkäufer“ hatten bei ihrem „Bauernhof-Eis“ stets einen regen Andrang von großen und kleinen Kunden.

Gerade die kleinen Gäste fühlten sich pudelwohl am Natzunger Spielplatz. Neben den beliebten dortigen Spielangeboten war für sie eine große Hüpfburg ein beliebter Ort zum Austoben. Gleich daneben spielten die größeren Kinder unentwegt auf dem Bolzplatz. Ein „Forschermobil“ weckte die Experimentierlust der Kinder und am Bastelzelt wurden ebenfalls unter Anleitung viele schmucke Sachen erstellt, die dann die kleinen Künstler stolz mit nach Hause nehmen konnten. Nach dem Kinder schminken konnte man hübsche und ideenreiche bemalte Gesichter unter den Jungen und Mädchen sehen. Mit der gespielten Geschichte von der „Kleinen Raupe Nimmersatt“ bereicherte der Kindergarten das Fest und konnte für die Darbietung reichlich Beifall ernten.

„Männerrunde“ beim Heimatfest Natzungen mit von links Franz-Josef Hake, Hubertus Schröder, Reinhard Dierkes, Jürgen Kröger, Jürgen Saalfeld, Karl Henkenius, Christian Milleg und Rainer Hagemann. Oben links im Bild Ortsvorsteher Benedikt Dierkes. Foto: August Wilhelmss

Die vielen Erwachsenen freuten sich an der Begeisterung der Kinder und nutzten selbst die Gelegenheit mit vielen Mitbürgern beim gemütlichen Beisammensein intensiver ins Gespräch zu kommen. Außer einem kleinen Schauer, der wohl kaum jemanden störte, hatten die Besucher auch mit den angenehmen Temperaturen an diesem Tag recht viel Glück.

Ortsvorsteher und Cheforganisator Benedikt Dierkes zeigte sich sehr zufrieden mit dem Erfolg des Heimatfestes. „Ich kann mir gut vorstellen, dass wir in den Jahren ohne Schützenfest so etwas gemeinsam machen.“ In 2023 feiern die Natzunger und Drankhauser nach dann vier Jahren Pause am zweiten Juliwochenende wieder ihr Schützenfest.