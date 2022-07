30-Jährige nach Unfall bei Wehrden schwer verletzt

Vollsperrung der B83 bei Wehrden: In der Doppelkurve bei der Kreismülldeponie hat es einen Verkehrsunfall mit einem Lkw und einem Pkw gegeben, bei dem die 30-jährige Autofahrerin schwere Verletzungen davongetragen hat. Sie wurde ins Krankenhaus Höxter gebracht.

Die 30-jährige Frau aus Höxter war mit ihrem Opel am Donnerstagmorgen in Richtung Beverungen unterwegs, als es in der scharfen Kurve zum Zusammenstoß mit dem Lkw kam. Es war kurz vor 9 Uhr, als der Anruf bei der Polizei einging. Zu der Zeit hat es stark geregnet.

„Wir vermuten, dass der Lkw-Fahrer auf der nassen Fahrbahn möglicherweise zu schnell unterwegs war“, sagte Polizeieinsatzleiter Jürgen Düker vor Ort. Das werde aber anhand des Fahrtenschreibers noch kontrolliert. Der Lkw hatte Aluminium geladen. Er war aber nicht voll beladen und die Waren waren laut Polizei ordnungsgemäß gesichert.

Bei dem Opel ist von Totalschaden auszugehen. Foto: Alexandra Rüther

Laut Aussage des Lkw-Fahrers aus Rumänien ist das Heck des Lkw in der Kurve nach links ausgebrochen und mit dem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Der Opel kam im rechten Straßengraben zum Stehen. Bei dem Auto ist von einem Totalschaden auszugehen. Es wurde abgeschleppt.

Der Lkw hat Teile am Heck verloren. Die Polizei vermutet, dass der Fahrer in der Doppelkurve zu schnell unterwegs war. Foto: Alexandra Rüther

Die B83 wurde zur Unfallaufnahme voll gesperrt. Autofahrer, die aus Richtung Höxter kamen, wurden auf die alte B83 durch Wehrden geleitet, wer aus Richtung Beverungen kam, wurde an der Kreismülldeponie überAmelunxen umgeleitet. Um 12.15 Uhr wurde die Vollsperrung aufgehoben.