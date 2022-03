30 neue Stolpersteine gegen das Vergessen

30 neue Stolpersteine sind am Mittwoch in Warburg verlegt worden. Vor der Altstadt-Apotheke setzte Marc Pollmann von der Firma Nolte zwei neue Stolpersteine ins Pflaster, die an das Schicksal von Ida und Otto Baruch erinnern. Einen Stolperstein für Benedikt Baruch hatte es bereits an dieser Adresse Am Markt 7 gegeben.

Foto: Silvia Schonheim