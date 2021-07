319 Menschen geimpft

319 Menschen hat das Team der Gemeinschaftspraxis Dr. Elmar Arens und Dr. Alexander Hoffmann aus Warburg-Scherfede am Samstag bei seiner nächsten öffentlichen Impfaktion gegen Corona geimpft. Auch Kinder ließen sich die erste Spritze verabreichen.

Die Veranstaltung wurde, wie bei der ersten großen Aktion am 8. Mai, in Zusammenarbeit mit der ortsansässigen Firma Lödige organisiert. Die stellte wieder eine Halle zur Verfügung. Viele Firmenangehörige, die bei der ersten Aktion geimpft worden waren, holten sich am Samstag ihre zweite Spritze ab. Das galt auch für Mitarbeiter der Warburger Stadtverwaltung oder Einsatzkräfte der Feuerwehr.