339 neue Corona-Fälle im Kreis Höxter

339 neue Corona-Fälle meldete das Kreisgesundheitsamt am Donnerstag. Die Zahl der aktiv Infizierten stieg um 161 auf 3299. Seit Beginn der Pandemie haben sich nach offiziellen Zahlen 30.270 Menschen mit dem Virus infiziert.

In Steinheim fällt eine Stadtinzidenz nach langer Zeit wieder unter 1000

Experten gehen allerdings davon aus, dass die Zahl nur bedingt aussagekräftig ist und es eine Dunkelziffer gibt. Der Inzidenzwert lag am Donnerstag um Mitternacht bei 1656 und damit über dem Landesdurchschnitt von 1315. Erstmals seit langer Zeit fiel eine Stadtinzidenz, in diesem Fall in Steinheim, wieder unter die Marke von 1000.

Blick in die Städte

Bad Driburg: 393 aktiv Infizierte (+/-0), 38 Neuinfektionen, 38 weitere Genesene, Stadt-Inzidenz 1248.

Beverungen: 340 aktiv Infizierte (+38), 45 Neuinfektionen, 7 weitere Genesene, Inzidenz 1622.

Borgentreich: 286 aktiv Infizierte (+30), 37 Neuinfektionen, 7 weitere Genesene, Inzidenz 2399.

Brakel: 413 aktiv Infizierte (+20), 46 Neuinfektionen, 26 weitere Genesene, Inzidenz 1649.

Höxter: 732 aktiv Infizierte (+20), 119 Neuinfektionen, 61 weitere Genesene, Inzidenz 1722.

Marienmünster: 106 aktiv Infizierte (+6), 11 Neuinfektionen, 5 weitere Genesene, Inzidenz 1631.

Nieheim: 119 aktiv Infizierte (+5), 10 Neuinfektionen, 5 weitere Genesene, Inzidenz 1095.

Steinheim: 205 Infizierte (+19), 24 Neuinfektionen, 5 weitere Genesene, Inzidenz 966.

Warburg: 541 aktiv Infizierte (+24), 59 Neuinfektionen, 35 weitere Genesene, Inzidenz 1465.

Willebadessen: 164 aktiv Infizierte (-1), 8 Neuinfektionen, 9 weitere Genesene, Inzidenz 1300.