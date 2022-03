Foto:

Die Geschichte der Wasserversorgung durch die Stadtwerke reicht zurück ins 19. Jahrhundert: Am 2. Oktober 1891 entschloss sich das Stadt-Komitee, ein neues Wasserkraftwerk mit 1.100 Meter langen Werkkanal „linksseitig“ der Diemel anzulegen. Bevor man mit den Hoch- und Tiefbauten anfing, wurde im Diemeluferbereich nach geeigneten Brunnenstellen gesucht und chemische / bakteriologische Untersuchungen des Wassers durchgeführt. An den höchsten Punkten der Stadt wurde je ein Hochbehälter für die Altstadt und Neustadt gebaut, um die Wasserversorgung auch in trockenen Zeiten zu sichern. Von den Hochbehältern aus erfolgte die Verlegung des Leitungsnetzes. Der Bau und die Inbetriebnahme der zentralen Wasserversorgung in der Stadt Warburg im Jahr 1893 war gewissermaßen gleichzeitig die Geburtsstunde der Stadtwerke Warburg. Bereits Ende 1894 waren 589 Haushalte an das Wasserleitungsnetz angeschlossen. Die Ausgliederung aus dem städtischen Haushalt und Gründung der Stadtwerke Warburg erfolgte 1937.